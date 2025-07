Буданов: Руските опити за създаване на морски дронове завършват неприятно

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов разкри, че Русия е направила неуспешни опити да разработи собствени морски дронове. Последният известен такъв опит е от началото на юни, когато експериментални модели са се взривили, преди да достигнат украинските териториални води, каза той. "Те не постигнаха резултати. Въз основа на нашата информация те се насочваха към град Пивденне (Южне, Одеска област - бел. ред.) търсейки цели", уточни топ шпионинът на Украйна, цитиран от Suspilne.

Неговата страна използва разработените у дома морски безпилотни летателни апарати "Магура", с които вече съсипа Руския черноморски флот: Упадъкът на Руския черноморски флот: Обобщение от Украйна.

Въпреки малкия си размер, безпилотните надводни кораби се оказаха ефективни, включително при операцията на 2 май, когато военното разузнаване на Украйна използва дронове "Магура-7", въоръжени с ракети "въздух-въздух", за да свали два руски изтребителя Су-30 близо до Новоросийск. Това беше първият регистриран случай на сваляне на изтребители от морски дронове.

