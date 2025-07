Червен код в Италия: Смъртоносната гореща вълна набира скорост (СНИМКИ)

Интензивната гореща вълна, обхванала Италия от седмица, която предизвика и редица смъртни случаи, продължава. Броят на големите италиански градове с обявена максимална степен на предупреждение – червен код за опасно време - се увеличава на 18, предаде италианската новинарска агенция АНСА. При обявен от Министерството на здравеопазването червен код за даден град, сигналът е, че горещините са толкова опасни, че застрашават не само уязвимите групи като болните и възрастните хора, но и здравите.

Градовете, за които днес е обявен червен код, са освен столицата Рим, също и Анкона, Болоня, Болцано, Бреша, Кампобасо, Флоренция, Фрозиноне, Генуа, Латина, Милано, Палермо, Перуджа, Риети, Торино, Триест, Верона и Витербо.

Междувременно 70-годишен шофьор на тежкотоварен автомобил бе намерен мъртъв в камиона си, паркиран на магистрала А4 рано тази сутрин. Не е изключена хипотезата, че причината е жегата. Вчера в Палермо 53-годишна жена със сърдечно заболяване припадна и почина вследствие на високите температури. В понеделник, 30 юни, мъж загина при екстремни горещини, докато работеше на строителен обект близо до Болоня. Край Торино 70-годишен мъж се удави при внезапни наводнения, причинени от проливни дъждове, последвали екстремните метеорологични условия.

Снимка: Getty Images

Посещенията в спешните кабинети в цяла Италия са се увеличили с 20% на фона на горещините, заявиха от Италианското дружество по спешна и неотложна медицина.

🚨 Extreme heat triggers major blackout in Italy, affecting central Florence, Bergamo, and areas near Milan.



Overloaded, overheated underground cables, strained by high energy demand, caused widespread network failures.



Homes, businesses, offices, and traffic systems impacted.… pic.twitter.com/nVPGVuGKdC