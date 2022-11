Лукашенко за Макдоналдс: Какво като напускат? И ние можем да разрежем хлебче и да го натъпчем с месо и салата (ВИДЕО)

Това заяви днес беларуският президент Александър Лукашенко в своя реч в чест на аграрните работници, проведена в Двореца на независимостта в Минск.

Припомняме, че американската верига напусна окончателно Беларус, а на нейно място се настани руската "Вкусно и точка".

Potato Fuhrer Lukashenko criticized the food at McDonald's, commenting on the departure of an American restaurant from Belarus



Lukashenko also urged to find a Belarusian alternative to McDonald's. pic.twitter.com/5anYRv2A1H