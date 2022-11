Макдоналдс си тръгна от Беларус, заменя я руската верига Вкусно и точка (СНИМКА)

Общо 25 ресторанта на Маконалдс работеха при франчайз условия в Беларус, като годишно обслужваха над десет милиона посетители.

През май американската верига обяви изтеглянето си от Русия заради войната в Украйна. Ресторантите на Макдоналдс бяха придобити от бизнесмена Александър Говор, чиято компания управляваше 25 ресторанта на американската верига в Сибир. Ресторантите на "Вкусно и точка" отвориха първите си ресторанти на мястото на "Макдоналдс" на 12 юни. Според условията на сделката новите собственици не могат да използват марката Макдоналдс и името на най-популярните ястия като Биг Мак, съобщи "Медуза". От „Вкусно и точка“ увериха, че ще се опитат да запазят менюто на Макдоналдс.

The signs of a #McDonalds restaurant in #Minsk have been removed. They will be replaced by the #Russian fast food chain "Vkusno i tochka". pic.twitter.com/AxI2Ro4jUa