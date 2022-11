МААЕ: АЕЦ "Запорожие" пак е изключена от мрежата, поддържат я 8 генератора

Съобщението на агенцията идва след поредните масирани ракетни атаки на Русия по цяла Украйна. При тях загинаха най-малко 10 души, а отделно "Енергоатом" съобщи, че три ядрени централи са изключени от енергийната мрежа на страната - АЕЦ Ровно, Южноукраинската АЕЦ и АЕЦ Хмелницки. Все още за тях няма нова информация.

МААЕ подчертава, че АЕЦ "Запорожие", която също е с проблеми след ракетните удари, е украинска - въпреки че Владимир Путин незаконно я присвои с указ.

Всичко това показва все по-несигурната и трудна ситуация с ядрената безопасност и сигурност в най-голямата атомна електроцентрала в Европа и идва само няколко дни след като тя беше многократно обстрелвана, заяви Гроси.

По време на сегашния военен конфликт в Украйна АЕЦ "Белене" на няколко пъти е била изключвана от националната мрежа, като за последно това се случи в началото на ноември, когато възстановяването на външните доставки на електроенергия отне два дни.

Екипът от експерти на МААЕ, който се намира в АЕЦ-а, заяви, че централата е загубила външното си захранване в 15:30 ч. местно време на 23 ноември. Била е напълно изключена от мрежата. "Първоначално всички 20 дизелови генератора на обекта започнаха да работят автоматично, а сега осем от тях захранват обекта с резервно електричество, необходимо за цялото оборудване, свързано с безопасността. Останалите 12 дизелови генератора са в режим на готовност", обявиха от агенцията.

Екипът на МААЕ съобщи също, че персоналът на централата извършва всички дейности съгласно процедурите за случай на загуба на захранване извън площадката. Добавя се, че шестте реактора са в безопасно и стабилно състояние. Двата реактора, които са били в режим на горещо спиране, за да осигурят пара и отопление на централата и близкия град Енергодар, ще бъдат подготвени за охлаждане. Останалите четири остават в режим на студено спиране.

Employees of the IAEA came to the inspection after the shelling of the territory of the Zaporizhzhia NPP by Russians pic.twitter.com/JqQBpfLPrY