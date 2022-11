10 жертви в Украйна при последните руски атаки, Зеленски поиска от ООН помощ срещу терора

Припомняме, че вчера руска ракета порази и родилно отделение край Запорожие, при което загина новородено, а майката бе извадена изпод руините и спасена. По-късно Русия изстреля още ракети по различни градове в страната, прекъсвайки електричеството и водоснабдяването в много региони.

Според Военновъздушните сили на Украйна системите за противовъздушна отбрана са неутрализирали 51 от общо 70 ракети на 23 ноември, свалили са и пет дрона камикадзе. Монастирский заяви, че между 10 октомври и 23 ноември руските сили са насочили почти 600 ракети към украинска територия.

The Air Force Command of the Armed Forces of #Ukraine reports that air defense forces today shot down 51 of the 70 missiles fired at Ukraine and five kamikaze drones. pic.twitter.com/sXvQeYefI5