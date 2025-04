Магистрала от плъхове плъзна в Бирмингам: Каква е причината? (ВИДЕО)

Отвратителни кадри от купища боклуци и плъхове Бирмингам се разпространяват в социалните мрежи и в телевизионни репортажи. Дори работниците, изпратени да разчистят купища боклук, бягат от плъховете, съобщава британският новинарски канал Sky News, като дори говори за "супермагистрала от плъхове". Причината за това е продължаващата стачка на хората, ангажирани в сметосъбирането. Ето защо министърът на местното правителство Джим Макмеън се срещна с ръководителите на общините в четвъртък в опит да прекрати стачката, като каза, че правителството ще „подкрепи местните партньори в ръководенето на възстановяването“, докато те „обмислят по-нататъшни интервенции“, но не бяха обявени нови мерки.

През това време градският съвет на Бирмингам изрази опасения за общественото здраве, тъй като боклукът се натрупва по време на продължаващата стачка.

В социалните мрежи се споделят кадри, като потребители пишат, че не става въпросз а Пакистан, а за Бирмингам.

В социалните мрежи се споделят кадри, като потребители пишат, че не става въпросз а Пакистан, а за Бирмингам.

В Смол Хийт в Бирмингам слънцето залязва върху друга купчина боклук. На ъгъла на улицата има десетки контейнери за боклук с дупки и разкъсвания, което кара гниещата храна да се разсипва върху тротоара.

„Виждал съм много плъхове тук“, казва мъж пред Sky News, минаващ покрай купчината. Той разказва, че хората изхвърлят чантите си с боклук върху натрупания вече отпадък, а той трябва да живее наблизо.

„Условията наоколо са идеални за тях – има къде да се скрият, къде да се нахранят, къде да се стоплят. И в течение на една година една двойка плъхове може да има 200 бебета, те се размножават бързо. Дори когато тази бъркотия бъде разчистена, те ще се мотаят наоколо, тъй като все още ще си мислят, че могат да намерят храна тук", обяснява жител на име Джоузеф.

