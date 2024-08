Махмуд Абас пристигна в Русия (ВИДЕО)

Палестинският президент Махмуд Абас пристигна на посещение в Москва, предаде БТА.

Според съобщенията в руските медии информацията е потвърдена от специалния представител на руския президент за Близкия изток и Африка - заместник-министъра на външните работи Михаил Богданов.

По-рано палестинският посланик в Москва Абдел Хафиз Нофал заяви, че Абас очаква да се срещне с руския си колега Владимир Путин утре, 13 август.

Още: Помощ: ЕС започна изплащането на 400 млн. евро на Палестинската автономна власт

Програмата на палестинския президент включва също поднасяне на цветя на Гроба на незнайния войн и среща с арабските посланици в Русия.

Очаква се основната тема на срещите да бъде палестинско-израелският конфликт. Посланикът каза, че страните "ще разговарят за ролята на Русия и за това какво може да се направи". "Положението при нас е много тежко, а Русия е страна, която ни е близка. Необходимо ни е да се посъветваме", допълни Нофал.

След Русия се очаква Абас да посети Турция - на 14 и 15 август 2024 г.

JUST IN: 🇵🇸 🇷🇺 Palestine President Mahmoud Abbas arrives in Russia to meet with Vladimir Putin. pic.twitter.com/HrCilL4xh1