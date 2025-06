Макар че няма дата: Русия е готова за следващия кръг преговори с Украйна (ВИДЕО)

Москва е готова да проведе следващия кръг от преговори с Киев в Истанбул. Това заяви руският президент Владимир Путин пред журналисти в Беларус. Той отбеляза, че е необходимо да се постигне съгласие за дата и място, изразявайки надежда, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще продължи да подкрепя процеса на уреждане. „Много сме му благодарни за това“, отбеляза Путин.

Путин заяви, че има големи разлики между предложенията, представени от двете страни на предишни разговори, но изрази надежда, че продължаващият диалог ще помогне за намаляване на различията. Пред репортери в Минск той обяви, че преговарящите от двете страни са в постоянен контакт. Русия е готова да върне телата на още 3000 украински войници, каза той.

Същевременно Путин заяви, че „в продължение на осем години в Донбас е имало кървава война срещу цивилни граждани“ и че Русия „се е опитала да реши всичко по мирен път“. Така той за пореден път обвини Запада в агресия и настоя, че Русия е готова за нови преговори с Украйна.

Putin has once again gone off the rails, claiming that “for eight years there was a bloody war in Donbas against civilians” and that Russia “tried to resolve everything peacefully.” Among other bizarre statements, he accused the West of aggression, insisted Russia is ready for… pic.twitter.com/UnXWzsXUhm