Путин съска: Западът скоро ще умре. Украйна обяви удар по руски бомбардировачи във Волгоград (ВИДЕО)

"Те скоро ще умрат, но не престават да ни погребват" - с тези думи руският диктатор Владимир Путин отговори на въпрос за налагането на санкции от страна на Запада срещу Русия. Всъщност в момента ЕС остана единствен в опитите си да ограничава руската икономика, за да спира парите за военната машина на Путин в Украйна. Съюзът постигна съгласие за удължаване на санкции, но не и за 18-ти пакет, защото Словакия не иска цялостно спиране на вноса на руски газ в ЕС до 2028 година, понеже страната има договор с "Газпром" до 2034 година. Словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че първо иска компенсация по тази линия - Още: ЕС удължава приетите санкции срещу Русия, но няма да налага нови.

Putin: "The West will die before we do"



This is how the Russian president responded to Western attempts to impose sanctions against Russia. pic.twitter.com/xDokiifHsx — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2025

И докато Путин говори със заклинания, генщабът на Украйна обяви нова успешна военна операция срещу Русия. Според официално публикувана информация, Украйна е успяла да удари летище "Мариновка" във Волгоградска област. Това е станало през нощта на 27 юни - в съвместна операция с участието на спецчасти на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и други украински военни части.

Съгласно предварителна информация, са поразени 4 руски изтребител-бомбардировача Су-24, както и място, където се обслужват и ремонтират различни руски бойни самолети. Руските Су-34 са основните тактически самолети, които нанасят ракетни и бомбени удари в Украйна. От генщаба казват, че ще предоставят още информация за операцията - Още: Украински ефект: Ново руско военно летище е в пламъци, 10 000 кв. м пожар в руски петролен терминал (ВИДЕО)

Междувременно, една година след друга украинска операция, поразила руски стелт изтребител Су-57 руска военновъздушна база в Ахтубинск, там бяха изградени хангари да предпазват руската военна авиация, базирана на мястото:

Protective hangars are being constructed at the Akhtubinsk airbase in Russia’s Astrakhan region. This comes roughly a year after the base was struck by Ukrainian drones, reportedly damaging a Su-57 fighter jet that had been left without shelter at the time. pic.twitter.com/cgzONaAO60 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2025

А на фона на тези новини, поредно видео, записано от руски войник, обикаля Телеграм. В него войникът разказва какви "смели" командири били пратени да командват звеното му. Единият избягал с писъци като видял украински дрон, вторият седял в тила и не смеел дори да излезе да пуши извън бункера си, а третият - уж казвал, че е десантчик, но също не излизал от окопа:

A Russian soldier says officers commanding units show mass real "heroism," knowing nothing about war and fearing to leave their bunkers to smoke. pic.twitter.com/ueKFpmpU9F — WarTranslated (@wartranslated) June 27, 2025

Путин говори за мир - уж

Руският диктатор отговори и на въпрос кога ще се състои третият кръг мирни преговори в Истанбул и какво става с руския и украинския меморандум с визия за мир. За меморандумите - нищо досега не било произлязло, защото меморандумите били "противоположни", което не било учудващо. Щели да продължат и контактите с Украйна, с нова размяна на тела на убити войници - 3000 тела щели да бъдат върнати на Украйна. И още буквално дивотии: Като цяло всичко било готово за третия кръг преговори и те щели да станат след новата размяна на тела, само трябвало да се съгласуват мястото и времето на преговорите (а това са основните неща, за да има преговори т.е. какво тогава е готово?). Предмет на този трети кръг преговори щели да са меморандумите за мир на двете страни:

Putin has once again gone off the rails, claiming that “for eight years there was a bloody war in Donbas against civilians” and that Russia “tried to resolve everything peacefully.” Among other bizarre statements, he accused the West of aggression, insisted Russia is ready for… pic.twitter.com/UnXWzsXUhm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2025

Още: Украинско съкровище за Путин: Тръмп отказа оръжия за Киев срещу минерали и сега ще ближе рани

Заглавна снимка: Архив