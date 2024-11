Макрон поздрави Тръмп с победата: Готов съм да работим заедно - с вашите вярвания и моите

Френският президент Еманюел Макрон поздрави кандидата на Републиканската партия Доналд Тръмп за победата му на президентските избори в САЩ.

"Готов съм да работим заедно, както сме го правили в продължение на четири години (Макрон визира предишния президентски мандат на Тръмп - бел.ред.). С вашите вярвания и моите. С уважение и амбиция - за повече мир и просперитет."

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity.