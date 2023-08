Мащабни украински атаки срещу руски градове (ВИДЕО)

В Twitter канала на Nexta TV бяха разпространени кадри, на които се вижда как действа противовъздушната отбрана на град Псков. Чува се интензивна стрелба.

Припомняме, че преди два дни имаше мащабна въздушна атака срещу военното летище в града. Днес стана ясно, че при нападението са унищожени два самолета Ил-76.

Същевременно бе съобщено и за въздушна атака в Брянска област. Според информацията става въпрос за нападение с дронове, задействала се е и противовъздушната отбрана.

Russian media report on the work of air defense in the #Bryansk region. According to preliminary information, Bryansk is being attacked by drones. pic.twitter.com/zq2z3M9agp