Масирана атака с дронове срещу Москва, затворени летища, спрян интернет в руски области (ВИДЕА)

Тази нощ срещу Русия е имало масирана атака с дронове, която продължава и към момента, тъй като прокремълски канали в Телеграм съобщават, че противовъздушната отбрана над руската столица и в Подмосковието продължава да работи. Според сводката на руското военно министерство само между 00:00 и 05:30 часа московско време са били унищожени или прехванати 105 украински безпилотни летателни апарата, като над територията на Московска област те са били 35.

Пак само в този интервал от време - от 00:00 до 05:30 ч. според доклада на руското министерство са обезвредени 14 безпилотни летателни апарата над територията на Орловска област, 12 над Курска област, 11 над Белгородска област, 10 - над Тулска, 9 - над Калужка област, 7 над Воронежска област, 3 над Липецка и Смоленска област, 1 над Брянска област.

Отново хаос на московските летища

Хиляди пътници са блокирани на летищата Внуково, Шереметиево и Домодедово в руската столица, както и на тези в Московска област - хората не могат да излетят заради въздушните атаки. Според прокремълският телеграм канал Shot, най-малко 13 излитащи самолета са забавени във Внуково, а 11 в Домодедово. Пристигащите полети също се бавят. В чакалните е пълно с изнервени пътници, включително такива с деца. Някои е трябвало да излетят през нощта, но полетите им са били отлагани няколко пъти.

Chaos at Moscow airports after drone attacks. Flights are grounded at Vnukovo, Sheremetyevo, and Domodedovo. Russian sources report hundreds of stranded passengers — at least 13 departures delayed at Vnukovo and 11 at Domodedovo. Some travelers say they’ve been stuck since last… https://t.co/h2vwfsGQDn pic.twitter.com/WG7YjATSOM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2025

Властите спряха интернета и мобилните комуникации на места

В Орловска област военните са прекъснали мобилния интернет заради атаките с дронове.

"Въоръжените сили на Руската федерация взеха решение за въвеждане на временни ограничения върху работата на мобилния интернет и предоставянето на комуникационни услуги в региона. Решението не е лесно, но е необходимо. Моля за вашето разбиране – осигуряването на безопасността на жителите, бизнеса и инфраструктурата е най-важното", заяви по този повод губернаторът на Орловска област Андрей Кличков в телеграм канала си. Това е първият път, когато подобна мярка се въвежда в Орловска област.

Неговите данни се разминават с тези на министерството, тъй като той обяви, че над Орловска област през нощта са били унищожени над 20 дрона.

Вчера, 21 май, бе прекъснат мобилният интернет и в Липецка, Тулска и Владимирска области пак заради атаки с дронове.

Видеото показва един от атакуващите безпилотни летателни апарати, прелитащ над Московска област вечерта на 21 май:

Нови украински успехи във войната на дронове

В своя профил в Телеграм лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна, обяви, че тази нощ са атакувани с дронове обекти на руската военна промишленост в Московска област и Тула. Кои са обектите и какви са пораженията не е ясно. Общо, за малко над 18 часа (между 12:00 на 21 май и 05:30 на 22 май) руското военно министерство съобщи за общо 376 свалени дрона над руска територия – Още: В Сената притиснаха администрацията на Тръмп за Путин и Украйна, Кремъл почна да възражда СССР (ОБЗОР – ВИДЕО)

🇺🇦 Overnight, Ukrainian drones struck Russian military-industrial facilities in two regions, including Moscow and Tula, according to the Center for Strategic Communications. Video footage shows explosions in Tula and other places. https://t.co/WvtjBzLfPq pic.twitter.com/BmdaJt0B1X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2025

💥 Over a hundred drones launched another massive overnight attack on Moscow and surrounding regions



👉 Mayor Sobyanin reported that air defenses shot down 28 drones headed toward the capital. Domodedovo and Zhukovsky airports have once again been shut down.



👉 A fire broke out… pic.twitter.com/YWtiR114f0 — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2025

Междувременно, командирът на украинско военно подразделение от 57-ма бригада Денис Ярославски повтори в телевизионен ефир вече казвани от украинския военен анализатор Олександър Коваленко твърдения, че скоро Русия ще може да изстрелва по 500 дрона клас „Шахед“ дневно срещу Украйна. Въпреки украинските удари в руския тил, руската военна промишленост що се отнася до производството на дронове расте и то много бързо, според Ярославски. Тази нощ, според сводката на украинските ВВС, Русия е изстреляла 128 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени са общо 112, изстреляна е и една ракета "Искандер-М" от руснаците:

‼️🇷🇺 Russia may soon be able to launch up to 500 attack drones a day, according to Ukrainian reconnaissance commander Yaroslavskyi. Despite Ukrainian UAV strikes targeting drone factories deep inside Russia, Moscow has managed to ramp up production—showing just how fast their… pic.twitter.com/RmzxOIM1Df — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2025