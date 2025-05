В Сената притиснаха администрацията на Тръмп за Путин и Украйна, Кремъл почна да възражда СССР (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Г-7 беше Г-8, но те изхвърлиха Русия – много по-добре щеше да е, ако Русия беше останала. Ако Русия беше вътре, вероятно тази война (в Украйна) той (Путин) никога нямаше да я стартира. Ако имаше и друг президент на САЩ, войната също нямаше да започне". Думите са на американския президент Доналд Тръмп и са още един пример как той гледа на Путинова Русия – като възможност да има бизнес, алъш-вериш, пари, а не за действията на руския диктатор Владимир Путин в Украйна да бъде потърсена справедливост така, че основаният след Втората световна война световен ред да бъде опазен – никоя държава да няма право да променя суверенните граници на друга чрез сила. Узаконяването на инвазията на Путин ще означава връщане към времената, които доведоха в крайна сметка до две световни войни, но сега вече светът познава ядреното оръжие - Още: "Не е мой проблем": Тръмп е против изявление на Г-7 за продължаваща подкрепа към Украйна

🇺🇸 Trump says Russia shouldn’t have been kicked out of the “G8.”



At a White House meeting with South Africa’s president, he called the G8 format better than the G7 and said it would be better if Russia were still part of it. He also claimed G7 and G20 wouldn’t matter without… pic.twitter.com/CFr0JTwQ4P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2025

За поведението и политиката на Тръмп американският държавен секретар Марко Рубио бра доста срам в поредно изслушване пред комисията по външна политика в Сената. "Съжалявам, че гласувах за Вас" - знакови думи на сенатора-демократ Крис ван Холън към Рубио. "Обърнахте гръб на геноцида в Судан, измислихте геноцид в ЮАР и се съюзихте с президента Тръмп, за да хвърлите Украйна на вълците, а Тръмп се превърна в глашатай на Владимир Путин", заяви сенаторът, като напомни как Тръмп каза, че щял да спре не само войната в Украйна още на първия ден, след като влезе в Белия дом, но и войната в Газа. Ван Холън специално подчерта, че Тръмп обиколил Близкия изток и раздал "чувствителна" американска техника, но в замяна не направил нищо, за да спрат военните действия в Газа. "За 78 дни правителството на Нетаняху не позволи и трошица хляб да влезе в Газа", заяви сенаторът – Още: Пак като със Зеленски: Тръмп превърна и гостуването на президента на ЮАР в скандал - с геноцид (ВИДЕО)

"You teamed up with Trump to throw the Ukrainian people under the bus. Putin is playing you like a fiddle."



— Senator Chris Van Hollen clashed with Secretary of State Marco Rubio during Senate hearings, accusing the Trump admin of failing to stop the wars in Ukraine and Gaza. "I… pic.twitter.com/cD9G8TUO1S — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2025

И ако Ван Холън е демократ, то сенатор Бил Кийтинг е републиканец и той стъжни живота на Рубио още повече. Военннопрстъпник ли е Владимир Путин – на този въпрос на Кийтинг към Рубио, държавният секретар на САЩ отговори, че "инцидентите, които се случиха там (в Украйна), се характеризират като военни престъпления, но нашето намерение е да спрем войната". "Военнопрестъпник ли е Путин" - така Кийтинг прекъсна Рубио, който продължи да настоява, че войната в Украйна не може да бъде спряно без да се говори с Путин. "Владимир Путин военнопрестъпник ли е – не е труден въпрос", настоя Кийтинг. "Военни престъпления са извършени без съмнение, а кой е отговорен – ще се търси отговорност", отговори Рубио:

This right here is the problem with the current U.S. administration: dodging the simple truth that Putin is a war criminal—treating him instead like a future business partner.



In a Senate hearing:



Sen. Keating: Is Putin a war criminal?

Rubio: “We’re trying to end the war.”… pic.twitter.com/3vBGX8jue9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2025

Кремъл не спира: Украйна е наша

Междувременно, руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че сега Западът иска примирие, но Русия вече „минала през тази история“ и нямало пак да я повтори. Лавров защити САЩ на Тръмп, казвайки, че Европа „истерично“ иска Съедините щати да се присъединят към новите европейски санкции. На този фон Рубио призна, че САЩ още чакат от Русия да представи на Вашингтон официално документ с условията за примирие, от което да последват по-широки преговори за мир в Украйна т.е. ново потвърждение, че САЩ на Тръмп залагат на подход, който Русия на Путин не приема (първо примирие, после мирни преговори), а от това не следва никаква американска реакция извън тонове празни приказки – Още: ЕС и Великобритания нанесоха санкционен удар по Русия, Тръмп не се включи

💬 Lavrov: “No more ‘ceasefire – then we’ll see.’ We’ve been there before, we’re not doing it again.”



Russia’s FM says EU plans to rearm Ukraine and slams Macron, Starmer & others for “hysterically demanding” the US join tougher anti-Russian actions. pic.twitter.com/K6sehd7RSq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2025

Господарят на Лавров и на Русия – Владимир Путин, по официална руска версия се появи в Курска област и там пусна поредната си „шегичка“ - че губернаторът на областта Александър Хинщейн заел поста, защото искал „повече и повече“. Какво повече – украинската област Суми да бъде завладяна от Путинова Русия, В познат кремълски стил, Путин беше помолен уж спонтанно от кмета на Глушковска община Павел Золотарев да направи буферна зона в Суми. Путин попита колко голяма да е зоната, а Золотарев отговори, че Руската федерация „минимум“ трябва да завладее град Суми. По-късно Хинщейн написа в официалния си канал в Телеграм, че баща му бил родом от област Суми и внуши, че Русия трябва да стане по-голяма. Всички тези приказки накараха американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) да даде следната оценка: "Доста невероятно е руските сили да превземат град Суми в близко бъдеще или в средносрочен план, предвид проявената вече 3 години неспособност на руската армия да организира бързи и мащабни настъпления". Суми е с население около 256 000 души, а руската армия търпи огромни загуби като войници и техника, за да превзема далеч по-малки населени места. А на срещата в Курска област, Путин продължи с внушенията за нацистки режим в Украйна, като говори как украинската армия унищожавала паметници от Великата отчествена война т.е. Втората световна война – Още: Кремъл твърди, че Путин е в Курск на 100 км от украинската граница: Да вярваме ли (СНИМКИ)

Asked about claims that Sumy should become Russian territory, Putin 'joked' that Alexander Khinshtein was made acting governor of Kursk because he “wants more and more.” pic.twitter.com/pwNSdm0h0W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2025

Професор Антон Кобяков, съветник на Путин, затвърди имперската доктрина на Кремъл, като открито обяви, че войната с Украйна си била вътрешен проблем, защото това е събитие в рамките на СССР, чийто колапс станал с юридически нарушения – СССР не бил разформирован по надлежен ред, от Конгреса на народните представители. Затова СССР си съществува и до днес, твърди Кобяков, цитиран от едно от поделенията на Радио Свободна Европа - "Север. Реалии". Затова и войната в Украйна е вътрешен въпрос, не война между две независими държави, казва професорът, който удобно пропуска, че член 72 от Конституцията на СССР дава право на всяка съветска република да се отдели от съюза, а Русия е сключила редица договори с Украйна, с които признава де факто и де юре нейния суверенитет. Интересното е, че през 2022 година руското правосъдно министерство обяви за екстремистка организацията "Граждани на СССР", защото нейните членове не плащат данъци и комунални услуги, напомня беларуската опозиционна медия NEXTA.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов спад в интензивността на боевете в Украйна на дневна база. За 21 май по официални украински данни е имало 144 бойни сблъсъка, с 20 по-малко спрямо 20 май. Руснаците са хвърлили 144 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 28 повече на дневна база. В Курска област, където Путин обяви окончателна победа малко след Великден, руснаците са хвърлили 34 КАБ – защо, след като руската победа е пълна, ако вярваме на руския диктатор и генерал Апти Алаудинов? Руският артилерийски обстрел е в мащаб около 5300 изстреляни снаряда, т.е. със 100 повече на дневна база. Руската армия е използвала около 2500 FPV дрона-камикадзе т.е. с 500 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещо – 54 руски пехотни атаки са отбити там. Още 19 са отблъснати в съседното на юг Новопавловско направление. 17 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а в Торецкото направление – 16 руски щурма. Няма друг участък на фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки.

Руската военна пропаганда се похвали с руски пробив на границата на Днепропетровска област – много бързо обаче от украинска страна отговориха какво всъщност е станало. Група руски войници се е забила с пикап в ограда от бодлива тел на границата и е разпънала руското знаме, само че украинският телеграм канал Deep State показа какво се случва на тази група, включително на автора на снимката с руското знаме. Руският военннопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, представя случилото се като "руските войски достигнаха до границите на Днепропетровска област", но го маскира като напредък заради слухове и доказателства от последния месец. Украинският военен телеграм канал "Офицер+" обаче казва, че в Новониколаевка има нови руски позиции, т.е. на само няколко километра от Днепропетровска област и че е много вероятно руският успех там да бъде надграден. Нашето командване трябва да вземе мерки и да унищожава операторите на руските FPV дронове, логистиката ни в Покровското направление е много затруднена, коментира украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов, който смята, че късната реакция ще доведе до срив на фронта при Покровск:

Russians were actively spreading claims in their social media channels that their troops had reached the border of the Dnipropetrovsk region. The Ukrainian side denied this information.



Meanwhile, DeepState identified one of the Russians who took the widely circulated photo —… pic.twitter.com/bNL68wxqtl — WarTranslated (@wartranslated) May 21, 2025

В цитирания по-горе дневен обзор на ISW е упоменато, че руски военни канали в Телеграм алармират за украинска щурмова група в Брянска област – чак при Суботово и Мякишево, на 76 километра от границата между Русия и Украйна. За момента геолокализирани видеокадри и снимки, които да потвърждават, няма.

Още: Ден след ден САЩ на Тръмп доказват, че не им пука за Украйна: Примери (ОБЗОР – ВИДЕО)

Около 380 дрона са били свалени в Русия от 12:00 часа на обяд на 21 май до 5:30 часа сутринта на 22 май. Нова серия – 105 дрона, са свалени от началото на новия ден, съгласно официалните данни на руското военно министерство в канала му в Телеграм. От 105-те дрона, 35 са били свалени в Московска област и Подмосковието, 14 – над Орловска област, още 12 над Курска област и 11 над Белгородска област – Още: Украински дронове отново затвориха летище "Домодедово"