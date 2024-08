Медведев плаши с руски танкове пред Райхстага

Нови руски танкове могат да стигнат до площада пред сградата на Райхстага в Берлин в отговор на появата на германска бронирана техника в състава на украинските части, нахлули в Курска област. Това предупреди днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

Агенцията отбелязва, че думите му са в отговор на публикация в германския вестник „Билд“, която съобщава за новата поява на германски танкове на руска земя 80 години след Втората световна война.

Медведев окачестви публикацията, „в която с гордост се съобщава за завръщането на германските танкове на руска земя“, като реваншистка. „В отговор ще направим всичко, за да доведем новите руски танкове на Площада на републиката (пред сградата на Райстага в Берлин)“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

Вестник „Билд“ съобщава, че в украинското нахлуване в Курска област се използват бронирани машини „Мардер“. Засега германските власти нито са потвърдили, нито са отхвърлили официално тази информация, а председателят на комисията по отбрана на Бундестага Маркус Фабер каза, че не вижда проблем в използването на германски оръжия в нападенията на руска територия, включително и на танкове „Леопард“.

Масираната атака от страна на украинската армия в Курска област започна на 6 август. На територията на областта няколко пъти беше обявяван сигнал за въздушна тревога.

В резултат на обстрелите и нападенията са били убити най-малко петима и ранени над 60 души, сред които девет деца, съобщи ТАСС.

