Медведев заплаши американски сенатор заради "руснаците умират", той му отвърна

Традиционно, в профила си в Телеграм Медведев отвърна, като обяви Греъм за "стар глупак" и добави, че "в любимата му Америка" се отделят "мръсни пари" за убийства на сенатори – например Робърт Кенеди.

В отговор на Медведев, Греъм каза следното: Господин Медведев, ако искате руснаците да спрат да умират, оттеглете се. Спрете инвазията. Спрете военните престъпления.

"Mr. #Medvedev, if you want #Russians to stop dying in #Ukraine, withdraw. Stop the invasion. Stop the war crimes. The truth is that you and #Putin could care less about Russian soldiers," Lindsey Graham replied to #Medvedev. https://t.co/fNI3CwXwHL