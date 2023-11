Между чука и наковалнята: Русия е пред дилема за Днепър и Запорожието (ВИДЕО)

(КАРТА) Освен съответни препратки в библиографията на анализа на ISW, сутрешните обзори на два от най-популярните руски военни телеграм канали – този на WarGonzo, списван от Семьон Пегов, и този на създадения от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук канал "Рибар", пак са съсредоточени върху Днепър. Пегов констатира, че украинците прехвърлят успешно бронирана техника на източния бряг на Днепър, както и не спират боевете при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър), както и по линията Пойма – Песчановка – Подстепно (12-17 километра източно от Херсон). "Рибар" директно пише, че без подкрепления руските сили в района няма да могат да изтикат украинците обратно през Днепър от заетите вече позиции. А друг популярен руски телеграм канал "Двама майори" съобщава (превод и на английски език), че украинците вече използват и военен хеликоптер за обстрел на руски позиции при Кринки, докато украинските военни разширяват зоната на контрол на юг от Кринки, в гористия пояс до селището. А украинският военен наблюдател Константин Машовец посочва, че украинците отдавна са укрепили позициите си от Антоновския жп мост на север от Пойма до Антоновския мост, използван от МПС северно от Олешки (7 километра южно от град Херсон и 4 километра от река Днепър).

Left bank of Kherson region. Russians tried to shoot down an FPV but quickly ran into the dugout. pic.twitter.com/EEJLB9Q9wp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2023

Ако руското командване реши да прехвърля части на Седма ВВС дивизия, които защитават Запорожието, това вероятно ще наруши отбраната там, пише директно ISW, като добавя, че руснаците продължават да трупат резерви за офанзивите срещу Авдеевка и Купянск.

Развитие на военните действия в Украйна

В Запорожието вече има геолокализирани видеокадри (18+), доказващи украински напредък северозападно от Върбово (18 километра югозападно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол) – за него съобщаваха както украински източници, така и Семьон Пегов.

ISW обръща внимание и на случващото се при Бахмут – там видимо руснаците тръгнаха в атака. Факт е, че днес сутринта и "Рибар" тръби как руснаците разширили зоната си на контрол при Берховка (5-6 километра северозападно от Бахмут), а на юг боевете вече са в района на Клещеевка и Андреевка (7-10 километра юг-югозапад от Бахмут). Според американските експерти обаче за пореден път става въпрос за непремислени добре операции и опит да се възползват от прехвърляне на украински части от Бахмут към други направления на фронта. Какво струва на руснаците това – вижте видеокадрите, геолокализирани източно от Клещеевка – а украинският генщаб съобщава за 10 отбити руски пехотни атаки през вчерашния ден при Богдановка (точно до Берховка), Клещеевка и Андеевка, след като онзи ден съобщението беше за 30 отбити атаки:

A record for SBU unit 'A'. A total of 20 Russian targets destroyed in just one night. Among them 8 tanks, 3 Msta-S self propelled guns, 3 D-30 howitzers, 1 APC and 5 fortifications with at least 17 Russian soldiers inside. pic.twitter.com/K5zR5ago1Z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2023

Що се отнася до боевете при Авдеевка, Семьон Пегов смело твърди, че руските части са стигнали до покрайнините на Степово (3 километра северозападно от индустриалната зона на Авдеевка), следвайки местната жп линия. Същото казва и "Рибар" - напредъкът е северозападно от Красногоровка (5 километра северозападно от Авдеевка). Същевременно обаче Пегов казва, че украинците си върнали някои позиции североизточно от Водяне (4 километра южно от Авдеевка). Говорителят на украинската армия за Таврийското направление полковник Олександър Щупун коментира, че при Авдеевка руснаците са увеличили използването за бомбардировки на изтребители Су-25, както и на военни хеликоптери Ка-52 и Ми-8.

В направлението към Купянск има лек руски напредък при Першотравнево (24 километра източно от Купянск). Продължават неуспешните руски атаки на Синковка (8 километра североизточно от Купянск) – за последното денонощие има 7 такива според сводката на украинския генщаб.

Тази сутрин Крим отново се събуди с взривове. Според руското военно министерство са свалени два дрона – само че украинският телеграм канал "Кримски ветер" казва на база свои източници, че в Черноморско са ударени руска казарма и плавателни съдове. Има данни и за удар във Феодосия, където има нефтобаза, обслужваща Руския черноморски флот:

Снощи във Виница избухна голям пожар, който ангажира 40 пожарникари и 11 пожарни. Огънят обхванал склад – не се уточнява какво се е съхранявало там:

Сами се прецакват: Заради лъжливи доклади руското командване прави грешки (ВИДЕО)