Сами се прецакват: Заради лъжливи доклади руското командване прави грешки (ВИДЕО)

Не можем да спрем украинците при Днепър: Руски констатации (ВИДЕО)

Препратката към казаното от руския военен блогър Роман Альохин е отбелязана в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Там са включени и препратки към публикации на други руски военни блогъри – например популярният руски военен телеграм канал "Двама майори", където пише, че и преди имало сигнали как се превземат вече изоставени позиции поради липса на персонал, защото не е било признато, че са изоставени, но чак в такъв мащаб криене на реална ситуация досега не е имало.

За прикриване на лоши новини от фронта вече неколкократно се говори и обсъжда в руското военно телеграм пространство – защото висшето руско командване не приема доклади с лоши новини и иска само положителни: Самовзривиха свой танк: Руснаците лъжат на едро как унищожават украински танкове (ВИДЕО). Същевременно опозиционното руско издание "Медуза", създадено от избягали преди години от Русия журналисти от "Лента.ру", пише, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин ще гради предизборната си кампания за нов мандат около пропагандата за "лошия и слаб Запад", който не може да помага едновременно на Украйна и Израел (САЩ специално), а за войната в Украйна ще говори само ако има много големи руски успехи на бойното поле. Причината е очевидна – войната в Украйна не е политически изгодна тема в Русия, защото руснаците затънаха здраво по украинските бойни полета и не могат да се похвалят с нищо в светлината на войнствената и хвалебствена реторика, подклаждана от Путин преди началото на войната и в първите месеци след руската инвазия. Изборите за нов президент в Русия са през март, 2024 година.

Ukrainian forces under the southern command destroyed a D-30 howitzer southeast of Kozachi Laheri. pic.twitter.com/i20lnYVQKU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2023

Развитие на бойните действия в Украйна

(КАРТА). В обзорите си и руският военен блогър Семьон Пегов (WarGonzo), и създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски военен телеграм канал "Рибар" отново са съсредоточени основно към случващото се на източния бряг на река Днепър. Пегов пише, че при Кринки (30 километра североизточно от Херсон и 2 километра източно от Днепър) украинците разширяват плацдарма, както и че атакуват по линията Пойма – Песчановка – Подстепно (12 – 17 километра източно от Херсон и 3-4 километра източно от Днепър). "Рибар" добавя, че "тежката обстановка се запазва".

Че явно има вече успешна ротация и вкарване на резерви от украинците на нови позиции по източния бряг на Днепър говори това ВИДЕО (18+, има кадри с убити войници)!

(КАРТА) Има украински данни за украински тактически успехи и превземане на позиции по линията Новопокроповка – Върбово (13-18 километра юг-югоизток от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол), но няма визуално геолокализирано потвърждение. Руските военни блогъри казват, че няма промени и руските сили удържат (и Пегов, и "Рибар" го твърдят).

You are not allowed to park here. Ukraine's Flying Skull unit at work. pic.twitter.com/iGb5TK50Js — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2023

(КАРТА) При Авдеевка няма бурни руски хвалби за успех - "Рибар" дори не пише за този сектор на фронта в последния си обзор, а Пегов твърди, че имало тактически руски успех по жп линията към Степово (3 километра северозападно от индустриалната зона на Авдеевка). Вече няма руски приказки, че пепелището (терикон) на коксовия завод северно от Авдеевка е под руски контрол. В сутрешната сводка на украинския генщаб е посочено, че при Авдеевка са отбити 10 руски пехотни атаки, което е доста по-малко от други сектори на фронта. В сводката Степово е изрично посочено като едно от местата, където има спрени руски пехотни атаки. А говорителят на украинската армия Антон Коцукон каза, че в направлението към Авдеевка руснаците имат 40 000 войници в резерв.

Интензивността на боевете при Бахмут обаче вече се покачва много. За изминалите 24 часа там са спрени 30 руски пехотни атаки, твърди украинският генщаб. Атаките са при Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут), Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) и Хромово (1-2 километра западно от Бахмут). "Рибар" съобщава за непотвърдена информация за руско настъпление на южния фланг, включително към Клещеевка.

(КАРТА) В направлението към Купянск и по линията Сватово – Кремена също няма потвърден руски напредък, но украинците твърдят, че руските сили опитват да засилят атаките към Синковка (8 километра североизточно от Купянск). Там за последните 24 часа украинският генщаб информира, че са отбити 6 руски пехотни атаки.

