Милиард след милиард: Съюзниците на Украйна обявиха мащабни пакети военна и друга помощ на 24 февруари (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър обяви, че Обединеното кралство е готово да предостави на Украйна военна помощ в размер на 4,5 млрд. паунда (около 5,7 млрд. долара) през 2025 г. - най-значителната годишна сума, давана от Лондон на Киев от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. Министърът на отбраната Джон Хийли по-рано обяви сумата по време на срещата във формата "Рамщайн" на 12 февруари.

Великобритания е готова да прати военни в Украйна

„Ако искаме мирът да издържи, Украйна трябва да има място на масата и всяко споразумение трябва да се основава на суверенна Украйна, подкрепена от силни гаранции за сигурност“, заяви Стармър в очевидно послание към Доналд Тръмп, който изключи Киев и Европа от преговорите.

„Обединеното кралство е готово и желае да подкрепи това с войски на терен, с европейците и при наличието на правилните условия“, каза още Стармър, като добави, че американският „предпазен механизъм“ ще бъде от решаващо значение за възпирането на всяка бъдеща руска агресия. Той остава на мнение, че мироопазващ контингент в Украйна не може да има без участието или подкрепата на САЩ.

Снимка: president.gov.ua

Очаква се британският министър-председател да се срещне с Тръмп във Вашингтон по-късно тази седмица, за да обсъдят мирните усилия в Украйна. The Telegraph по-рано съобщи, че планът на Стармър включва разполагането на 30 000 миротворци в страната в случай на прекратяване на огъня, които ще бъдат подкрепени от огневата мощ на САЩ.

Лондон с мощни санкции срещу Русия

Обединеното кралство налага най-големия си пакет от санкции срещу Москва, насочени към нейния „сенчест флот“ от танкери и базирани в чужбина компании, които доставят военни части на Русия, заяви министър-председателят на Обединеното кралство.

„По-късно днес ще обсъдя по-нататъшните стъпки с Г-7. И съм категоричен, че Г-7 трябва да предприеме повече рискове, включително ограничаване на цените на петрола, налагане на санкции на руските петролни гиганти и преследване на банките, които позволяват заобикаляне на санкциите“, заяви Стармър във видеообръщение към срещата на върха „Подкрепа за Украйна“ в Киев, която се провежда с участието на редица чуждестранни лидери.

Днес ЕС обяви 16-и пакет санкции срещу Москва: 16-и кръг санкции: ЕС спря руски телевизии, наказа кораби и банки, удари по окупираните земи и Беларус.

Испания с пакет от 1 млрд. евро

Испания предоставя на Украйна нов пакет от военна помощ на обща стойност 1 милиард евро, обяви испанският министър-председател Педро Санчес по време на речта си на срещата на върха „Подкрепа за Украйна“.

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez announced a new military aid package for Ukraine in 2025 worth €1 billion.



"We will work with Ukraine on the recovery process. We will create structures to enhance the process. We will encourage our companies to participate in Ukraine's…

„Ние ще продължим да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. Ще продължим да предоставяме военна помощ, военно оборудване и техника. Дори с по-голяма решителност, отколкото в миналото. И съм готов да обявя нов пакет от военна помощ за Украйна в размер на 1 млрд. евро през 2025 г.“, заяви той. Припомняме, че правителството в Мадрид пое ангажимент за доставка на още една ПВО батарея HAWK на Украйна, а миналата година даде танкове Leopard 2А4 и противотанкови ракети.

Според Санчес страната му ще участва във възстановяването на Украйна. „Ще работим рамо до рамо с Украйна в процеса на възстановяване. Ще създадем структури за подобряване на процеса, ще насърчаваме нашите компании да участват в украински проекти и програми“, отбеляза испанският премиер, цитиран от УНИАН.

Санчес допълни, че специално внимание ще бъде отделено и на украинската даиспора. „Със задоволство отбелязвам, че Испания и Украйна ще създадат специален украински център в провинция Аликанте“, заяви той.

Норвегия, Дания, Швеция и Финландия също помагат с много

Норвегия ще отпусне 3,5 млрд. евро през 2025 г. в подкрепа на Украйна, съобщи министър-председателят на страната Йонас Гар Стьоре.

🇳🇴 Norway will allocate €3.5 billion in 2025 to support Ukraine, announced the country's Prime Minister Jonas Gahr Støre.

Дания, Норвегия, Швеция и Финландия като цяло ще отпуснат допълнителна хуманитарна, военна и енергийна помощ за Украйна, обявиха правителствата им на 24 февруари.

Норвегия ще предостави 12,5 млрд. норвежки крони (1,1 млрд. долара) на Украйна, които ще бъдат използвани за хуманитарна помощ и енергийна сигурност.

Дания ще отпусне 405 млн. датски крони (56,8 млн. долара) за хуманитарна помощ и усилия за възстановяване на Украйна, съобщи датското външно министерство. Новият пакет от помощи ще бъде разделен на две части. Едната половина от финансовата помощ ще бъде предназначена за хуманитарна помощ и ще отиде за „основна помощ като храна, лекарства, вода и подслон за украинците в най-засегнатите райони“. Другата половина ще бъде използвана за усилия за възстановяване.

Швеция ще предостави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност 1,2 млрд. шведски крони (над 113 млн. долара). Средствата са част от пакета за помощ на стойност 13,5 млрд. шведски крони (1,2 млрд. долара), който беше обявен през януари.

От своя страна, Финландия предоставя 4,5 млн. евро чрез Фонда за партньорство за устойчива Украйна (PFRU) за периода 2025-2027 г. в подкрепа на устойчивостта и стабилността на Украйна, съобщи финландското външно министерство, цитирано от Kyiv Independent.

Канада дава милиарди от замразените руски активи

"Ще доставим първия транш от 5 млрд. долара помощ за Украйна, която ще бъде финансирана с постъпления от замразени руски активи“, заяви на срещата канадският премиер Джъстин Трюдо. „Това не е конфликтът, който Украйна е искала или който е провокирала. Тази война беше започната по една причина - желанието на Русия да заличи украинската история и да разшири територията на своята империя. Действията на Руската федерация не са нищо друго освен директна атака. Трябва да направим всичко, за да може Украйна да получи дългосрочен мир, който не може да бъде постигнат без украинците на масата за преговори“, заяви той.

🇨🇦🇺🇦 Canada will deliver 25 LAV III APCs and four F-16 flight simulators to Ukraine, says PM Justin Trudeau. The military aid will arrive in the coming months. Additionally, Canada is providing the first part of a $5 billion aid package funded by frozen Russian assets.

Трюдо призова партньорите си да увеличат помощта за Украйна. Канадският министър-председател съобщи също, че Киев ще получи допълнително 25 бойни машини на пехотата LAV III и други видове оръжия, на които украинските войски скоро ще се обучават в Германия.

"Ще предоставим и системи за кацане за самолети F-16. А през следващите месеци ще предоставим и четири летателни симулатора за F-16. Това е в допълнение към милиони боеприпаси и комплекти за първа помощ", обяви канадският министър-председател.

ЕС обяви нов транш за Киев

Украйна ще получи нов транш от 3,5 млрд. евро от Европейския съюз през март, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на форума „Подкрепа за Украйна“ в Киев.

През 2025 г. се очаква ЕС да предостави на Украйна 35 млрд. евро финансова помощ в рамките на кредитната инициатива на Г-7 за извънредно ускоряване на приходите (ERA) и програмата „Механизъм за Украйна“. Блокът се ангажира да предостави 18,1 млрд. евро за подкрепения от Г-7 заем за Украйна в размер на 50 млрд. долара, който е обезпечен с приходите от замразените руски активи.

Според Фон дер Лайен ЕС и неговите държави членки са предоставили 134 млрд. евро в подкрепа на Украйна от началото на тоталната война на диктатора Владимир Путин.

Благодарности от Зеленски

„Днес, три години след така наречената „специална военна операция“ на Путин, Украйна е жива, воюва и има повече приятели от всякога. Благодаря на лидерите, които дойдоха днес в Киев за срещата на върха „Подкрепа за Украйна“ и показаха солидарност с нас - президенти, министър-председатели и лидери от Европа, Г-7, НАТО и международни организации. Заедно оставаме обединени за траен мир", изрази благодарността си украинският президент Володимир Зеленски.

"Today, three years after Putin's so-called "special military operation," Ukraine is alive, fighting, and has more friends than ever. Grateful to the leaders who came to Kyiv today for the Support Ukraine summit, showing solidarity with us: Presidents, Prime Ministers, and…

Лидерите почетоха паметта на загиналите украински военни на специална церемония.

Zelensky: Today marks the third anniversary of Russia's full-scale invasion. Three years of absolute heroism from our people. Eternal memory to those who defended our state and gave their lives for Ukraine's survival. Eternal gratitude to the fallen heroes – from Ukraine, and all…