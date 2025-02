Съветът на Европа потвърди пълната си подкрепа за Украйна (СНИМКИ)

Съветът на Европа отбеляза третата годишнина от инвазията на Русия в Украйна, потвърждавайки „пълната си подкрепа“ за Киев и заявявайки, че бъдещето му е „европейско“. „Три години по-късно обещаваме пълната си подкрепа. Съветът на Европа подкрепя Украйна в търсенето на обезщетение, в борбата срещу военните престъпления и безнаказаността, в укрепването на демокрацията, в защитата на децата на Украйна, така че Украйна да продължи да съществува“, каза генералният секретар на 46-членния съвет Ален Берсе на церемония в Страсбург.

Русия беше изключена от Съвета през март 2022 г., припомни АФП. „Бъдещето на Украйна е европейско и ние пишем това бъдеще заедно, изградено върху общите ни ценности за свободна и независима Украйна, за справедлив и траен мир и в крайна сметка за силна Европа, обединена навсякъде на нашия континент и по света“, заключи Берсет.

3 years ago today, I and many others sitting in a Twitter Space, watched through news feeds, livestreams, satellite imagery, and pictures/videos as Russia launched a full-scale invasion against the the sovereign nation of Ukraine, beginning the largest and most important war in… pic.twitter.com/NTkpDq5ACe