Минимум 180 дрона и 14 ракети ATACMS и Storm Shadow: Русия призна, че 12 нейни области преживяха гръмотевична нощ (ВИДЕО)

"Системите за противовъздушна отбрана свалиха 6 произведени в САЩ оперативно-тактически ракети ATACMS, 8 произведени в Обединеното кралство крилати ракети с въздушно изстрелване Storm Shadow, произведена в САЩ ракетна система с многократно изстрелване HIMARS и 180 безпилотни летателни апарата от авиационен тип (дрона), включително 146 извън зона за специални военни операции". Едва в 13:34 часа българско време руското военно министерство най-сетне се престраши да си признае и да позагатне какви бяха параметрите на най-голямата въздушна операция на Украйна срещу Руската федерация.

Още снощи стана ясно, че ракетна атака е поразила Брянския химически завод (произвежда барут, твърдо ракетно гориво и други взривни вещества), а и не само - заводът за микроелектроника "Кремний Ел" също преживя бурна нощ, припомнете си: Украйна удари завод за взривни вещества в Русия (ВИДЕО)*

💥The Drone Systems Forces have confirmed a strike on the Bryansk Chemical Plant in the city of Seltso.



The plant produces gunpowder, explosives, and components for rocket fuel, including ammunition for tube artillery, multiple rocket launcher systems (MLRS), aviation, Kh-59… pic.twitter.com/x6wRAjEsTU — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 14, 2025

В малките часове на нощта и рано сутринта вече ситуацията стана много по-буреносна - атакувани бяха различни руски военни и промишлени обекти в 12 области. Накратко - руската база за горива "Кристал" за втори път само за седмица, прилежащи складове за боеприпаси в авиобазата "Енгелс-2", Саратовски нефтопреработвателен завод (т.е. петролна рафинерия) и Алексински химически завод, област Тула. Това са само най-големите щети: Украйна подпали Русия: Горят база за горива и нов химически завод, куп летища са затворени (ВИДЕО)

Russian map shows all regions affected by Ukrainian drone sanctions since last night, with numbers indicating drones that were 'shot down'. pic.twitter.com/3wbmLZH8tg — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 14, 2025

Overnight, more than 100 drones attacked Russia, with explosions reported in 12 regions. Fires broke out at the Orgsintez plant in Kazan and an oil depot in Engels, while explosions were heard in Tambov, Voronezh, Tula, Orel, and Rostov regions. Airports in four cities were… pic.twitter.com/by36E0B5lg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2025