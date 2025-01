Украйна подпали Русия: Горят база за горива и нов химически завод, куп летища са затворени (ВИДЕО)

Украйна извърши серия от атаки с дронове и през тази нощ, като буквално подпали Русия - различни промишлени обекти, свързани с руската военна машина, бяха уцелени от дронове. Атаките са в няколко области - в Енгелс, Саратовска област, в района на град Казан, Татарстан, в град Алексин, област Тула, във Воронеж, в град Котовск, Тамбовска област. Редица руски летища са затворени - в Саратов, Калуга, Тамбов, Уляновск, Пенза. Многобройни видеа наводниха социалните мрежи, показвайки какво се случва - а в Енгелс и Саратов вече е издадено разпореждане учебната дейност да се извършва дистанционно. Руското военно министерство, което традиционно съобщава колко дрона са свалени над руска територия около 6:15-6:30 часа сутринта българско време, сега мълчи, което подсказва колко сериозен е мащабът на атаката: Украйна удари завод за взривни вещества в Русия (ВИДЕО):

Според свързвания с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ, в Енгелс е атакувана петролна база (база с горива). Не е ясно дали пак става въпрос за завод "Кристал", който е част от структурата на Росрезерв и който беше ударен само преди седмица, като горя цели 6 дни, преди да бъде угасен - 3 резервоара изгоряха, още по 6 има щети. Прокремълският телеграм канал Mash, чийто собственик е под санкции на ЕС, твърди, че атаката е извършена с новите украински ракети-дронове "Пекло" (Ад) и с познатите украински дронове "Бобър" и че били свалени "не по-малко от 15 въздушни цели". Има голям пожар, взривове, коментира ВЧК-ОГПУ. Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин е лаконичен в канала си в Телеграм: "Има щети по промишлено предприятие в Енгелс. Спешна и оперативна помощ работят в засилен режим", като Бусаргин не казва кое е предприятието, но руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA припомня, че когато беше ударена базата "Кристал", формулировката на Бусаргин беше същата: Чак на шестия ден една от най-ценните руски бази за горива е угасена (ВИДЕО)

В района на Казан е атакуван химически завод - "Оргсинтез". Уцелени са няколко резервоара с гориво - ВЧК-ОГПУ съобщава за три уцелени резервоара. Пожар е избухнал на територията на хранилището за втечнен газ на улица "Северозападна" в Казан. Пожарникари вече са отцепили района и се опитват да угасят огъня. Mash твърди, че за атаката са използвани далекобойните украински дронове "Люти" - каналът ги сравнява с турските "Байрактар" и напомня, че имат обхват от 1000 километра и могат да носят до 50 килограма експлозив. Президентът на автономната република Татарстан Рустам Минниханов не казва нищо в официалния си канал в Телеграм - има единствено традиционна сутрешна публикация с поздрав "Вие сте невероятни". За украинците със сигурност важи:

Не е ясно какво точно е атакувано в Тула, но и там видеокадри показват как руската ПВО се бори да не допусне щети - такива няма, според местния губернатор Дмитрий Миляев. Той съобщава за 17 свалени "украински дрона", но и за щети по "стопански постройки", жилищна сграда и автомобили, без да уточнява какви са "стопанските постройки". Mash казва, че в параолимпийската спортна база "Ока" паднали отломки от дрон. Вчера в Тула буквално изгоря руска военна болница, като Миляев пише чак в 4:35 часа сутринта в канала си в Телеграм, че огънят бил потушен - а той избухна в ранния следобед на 13 януари: Голям пожар в руска военна болница (ВИДЕО)

Explosions reported in Tula, air defense is operating against Ukrainian drones. pic.twitter.com/1VYtys29Wj

Shot down Ukrainian drone in Tula. pic.twitter.com/pB7fl22sKf

Не по-малко шумно е и във Воронеж - местният губернатор Александър Гусев отрича в официалния си канал в Телеграм да има щети и разрушения, били свалени "няколко дрона", само че управникът не уточнява колко точно:

Voronezh is being attacked by drones as well. pic.twitter.com/daMJPZMHJV