Украйна удари завод за взривни вещества в Русия (ВИДЕО)

Украйна нанесе мащабен удар по цел в руската Брянска област. Става въпрос за Брянския химически завод, в който са се произвеждали взривни вещества за руската армия. По официални данни атаката е извършена с дронове. Има обаче и предположения, че при удара са използвани далекобойни ракети - вероятно американските ATACMS или британските Storm Shadow. Припомняме, че и САЩ, и Великобритания разрешиха използването им по цели в Русия.

Explosions reported in Bryansk. Russian channels claim ATACMS were used. pic.twitter.com/kkunKU6yEa