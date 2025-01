Миротворци в Украйна: Заплаха, че са легитимна руска военна цел, ако Москва не е съгласна

Всеки (мироопазващ) контингент, който се появи в Украйна без съгласието на Русия, става легитимна руска военна цел. Това заяви т.нар. посланик на т.нар ЛНР (Луганска народна република) към Руската федерация Родион Мирошник. Мирошник е поредният от върхушката на Владимир Путин, който поддържа огъня срещу всяка възможност за справедлив мир в Украйна, извън исканото от Путин - в крайна сметка капитулация пред визията на руския диктатор.

Мирошник облича в думи изразяванията все по-често напоследък опасения в Русия, че при по-дълга пауза Украйна ще се подготви още по-добре за следваща руска инвазия. Естествено, той го прави наопаки - мироопазващ котингент щял да спаси Зеленски:

🇷🇺Russia threatens future peacekeepers in Ukraine. Ambassador-at-Large of the Russian Foreign Ministry Rodion Miroshnik warned that any peacekeepers deployed to Ukraine without Moscow’s approval would be considered "military targets." pic.twitter.com/PsLnqLwYDC

Още по-категорични настроения има сред най-крайните руски пропагандни канали - сега било времето Русия да продължи напред, "имаме невероятни възможности сега "да освободим" всички територии", а мир щял да спаси Украйна от разпад. Краткият коментар на естонския блогър WarTranslated е, че Путин трябва да се справи и с 3 000 000 души, които печелят директно такива пари от войната, защото отиват да се бият, които иначе няма да видят в живота си - съответно тяхната мотивация войната да продължи е тотално налице:

Още: Миротворците в Украйна според FT: 5 пъти по-малко от желанието на Зеленски, с три цели и без НАТО

Radical vatniks react to rumours of negotiations with nothing but irritation. They seem ready to fight to the last Russian, drown their country in blood, and finish off the crumbling economy along the way. They believe they have a strategic advantage on the front and just need to… pic.twitter.com/dzltu3mf3U