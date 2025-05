Молдова с реални стъпки срещу пропагандата: Край за руските културни центрове

Една от държавите от бившия социалистически блок, в която Москва най-усилено прокарва идеологията "русский мир" (руски свят), нанася сериозен удар по амбициите на Кремъл. Молдова прекратява споразумението с руското правителство за създаване и функциониране на културни центрове. Комисията по външна политика и европейска интеграция в парламента в Кишинев одобри на 23 май консултативно становище, което предвижда това. Инициативата за денонсиране на договореностите е на Министерството на културата.

Ведомството споменава, че в контекста на настоящата геополитическа ситуация и високия риск от дезинформация този договор може да бъде използван като инструмент за популяризиране на изопачени разкази от страна на Руската федерация.

Министерството на културата на Молдова също така отбелязва, че понастоящем страната няма културен център на територията на Русия, съответно не съществува справедлив механизъм за популяризиране на информацията за Република Молдова, а това подкопава баланса и първоначалната цел на споразумението.

