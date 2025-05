1177 дрона за 60 часа: Русия официално призна смъртоносния украински дъжд (ВИДЕО)

"В рамките на отразяването на масирана атака от вражески безпилотни самолети (от 20:00 часа на 20 май до 8:00 часа на 23 май) са унищожени 1177 безпилотни летателни апарата от самолетен тип, включително 788 дрона, свалени от системи за противовъздушна отбрана извън зоната на специалната военна операция (СВО - пропагандното име, налагано от Кремъл за войната в Украйна)". Това официално пише в дневната сводка на руското военно министерство, публикувана малко преди 13:30 часа на 23 май.

Разбира се, в сводката няма и дума за понесените поражения, а те съвсем не са незначителни. В социалните мрежи се появиха видеокадри от различни поражения, представяме някои от тях, които са геолокализирани т.е. на база видеа и снимки е определено точното местоположение.

Най-прясното попадение - изпепеляване на един от цеховете на завод "Енергия" в град Елец. Заводът произвежда батерии, включително за дронове, за авиацията и за военноморските сили, както и компоненти за комуникационни системи, електронна война и части за ракетите "Искандер" и "Кинжал" - Още: Руски източници потвърдиха какво е сторила Украйна на важен за военната машина на Путин завод (ВИДЕО)

Освен това - при удар с дрон е поразен центърът "Патриот Експо" близо до Москва. Два изложбени павилиона са били повредени. Отново пламна и Рязанската петролна рафинерия - Още: Нова вълна от атаки с дронове срещу Москва, гори обект на "Роснефт" в Рязан (ВИДЕО)

Video of a Russian Ka-52/Ka-52M using an Igla-V short-range air-to-air missile to intercept a Ukrainian kamikaze drone near Moscow during yesterday’s drone raid. pic.twitter.com/edq1JO8U3V