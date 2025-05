Нови украински оръжия са в ход - компании от Дания и Белгия със съществен принос

Все повече скорост набира така нареченият датски модел за помощ на Киев - чуждестранни инвестиции в украинската отбранителна индустрия за производство на украински оръжия. Местната компания Skyeton сега работи със свой партньор за създаването на авиационна система за радиоелектронно разузнаване. Тя ще може да открива вражески радари, системи за електронна война и други радиоизлъчватели, става ясно от уебсайта на украинския разработчик на дронове.

Skyeton обединява усилията си с датската компания Quadsat, която е специализирана в областта на радиочестотните изследвания, за разработване на система за наблюдение на електромагнитния спектър. Тя е базирана на платформата на многоцелевия дрон ACS-3 Raybird.

Компаниите планират да пуснат на пазара тактически гъвкава система за получаване на разузнавателни данни за електромагнитния спектър в реално време, която ще подпомага операции в условия, засегнати от електронно заглушаване.

"Фактът, че Raybird има изключителна продължителност на полета от над 28 часа и е лесен и бърз за разгръщане, го прави особено подходящ за отбранителни приложения", отбелязва Клаус Ауде, търговски директор в Quadsat.

Quadsat предлага компактна измервателна система QS RF Locator, предназначена за въздушно търсене на източници на радиочестотни смущения.

Според разработчиците техният продукт е в състояние да стесни широки зони на радиосмущения, обхващащи стотици квадратни километри, до малки области с размери само 100 на 100 метра. Идеята е, че дрон, оборудван със системата, ще извършва пасивно събиране на данни, невидимо за вражеските системи за електронна война, като извършва автоматични полети в целевия район. По този начин той определя мощността и ъгъла на приемане на сигналите, като при всяко повторение установява още и още данни за техния източник.

Остават неизвестни наличните работни спектри на тази система или на модулното окачено оборудване, което се планира да бъде интегрирано в дрона на Skyeton. В зависимост от тези параметри подобна система може да се използва за търсене на активни станции за радиоелектронна борба и радари, пише официозът на украинската армия - изданието Militarnyi.

Освен това авиационната система за електронно разузнаване може да следи местоположението на мобилните комуникационни устройства в реално време, за да търси струпвания на вражески сили.

Платформената разузнавателна система трябва да е в последен етап на разработка, защото Quadsat и Skyeton вече обявиха, че ще я представят на Международното изложение за дронове 2025 в Дания на 18-19 юни. Там ще проведат съвместен демонстрационен полет. По време на събитието Raybird, с радиочестотния полезен товар на Quadsat, ще демонстрира възможности за наблюдение на спектъра в реално време и откриване на радиочестотни цели.

