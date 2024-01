Мощен пожар изпепели дома на племенника на Путин (ВИДЕО)

Според спасителните служби сигналът за пожара е получен в 21:15 часа и на място са пристигнали 4 единици техника и 12 пожарникари.

Изгорялата къща принадлежи на Роман Путин, бившия лидер на партията "Народ срещу корупцията", който е племенник на Владимир Путин. Роман е син на Игор Путин, братовчед на Господаря на Кремъл. По това време Роман се е намирал извън Рязан.

🚨🔥 Russia: Partisans set fire to Vladimir Putin's nephew's house in Ryazan. The nephew's name is Roman Putin. There have been previous attempts to vandalize and burn down property belonging to Roman Putin. pic.twitter.com/MkKu0Ocedx