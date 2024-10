Мощна украинска атака с дронове срещу руска република (ВИДЕО)

На мощна атака с дронове стана обект руската република Башкортостан. Съобщава се, че цел на нападението са станали три предприятия, работещи в нефтопроизводството.

In Bashkortostan, three enterprises were attacked by drones at once



This was stated by local authorities. They claim that the drones allegedly did not cause serious damage.



It is known that one of the targets of the attack was the plant “Bashneft-Ufaneftekhim”.



Before the… pic.twitter.com/IDcBUhWpgq