Мотоциклетист стреля по турски ресторант в Лондон (ВИДЕО)

Стрелецът откри огън, докато семействата вечеряха в популярния турски ресторант. Вследствие на стрелбата деветгодишно момиче се бори за живота си и трима мъже бяха ранени.

"New normal" scenes in "Modern London" tonight as 4 people were shot in Hackney including a child, who is a critical condition in the shooting outside a restaurant at 21:20hrs. pic.twitter.com/O3qfUHr4Fp