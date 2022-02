МВР на Гърция: Двама гръцки емигранти са убити от украински войници

Гръцкото външно министерство посочва още в своето изявление, че трима украински войници са "отговорни" за смъртта и нараняванията на четиримата гърци в село Гранитна близо до "линията на контакт" с проруските сепаратистки сили, които завзеха част от Източна Украйна през 2014 г. В изявлението се посочва, че насилието е избухнало, след като гърците и украинските войници са се скарали "по незначителен повод".

В изявлението на министерството се казва още, че гръцкият външен министър Никос Дендиас се е опитал да разговаря с украинския си колега Дмитро Кулеба за инцидента и се подчертава, че гръцката общност в Украйна трябва да бъде защитена. Няколко хиляди гръцки граждани живеят в Украйна.

По-рано Гърция призова всички свои граждани да избягват да пътуват до Украйна, а намиращите се на територията на бившата съветска република да напуснат „незабавно“.

