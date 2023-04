Мъж е в критично състояние след опит за самозапалване пред украинското консулство в Полша

По данни на полската полиция инцидентът е станал около 7:50 часа в четвъртък. „Човек, който е стоял на опашка пред консулството, в един момент е започнал да се държи нерационално“, заяви Пьотр Шпеч, говорител на градската полиция в Краков. По думите му мъжът се залял със запалимо вещество, а патрул на полицията, който е станал свидетел на инцидента, е потушил огъня и е извикал линейка.

Мъжът е хоспитализиран и е в критично състояние.

This morning, a Ukrainian man living in Poland attempted self-immolation near the building of the Consulate General of Ukraine in Krakow, @MFA_Ukraine's spokesman Oleg Nikolenko says.



The Ukrainian was duly hospitalized in critical condition where he is given urgent medical care