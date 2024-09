Мъж предизвика пожар в румънския парламент (ВИДЕО)

Mъж е предизвикал пожар в зоната за посетители на входа на румънския парламент, съобщиха от полицията и добавиха, че все още издирват заподозрения.

Около 300 души е трябвало да бъдат евакуирани, докато пожарът бъде потушен, съобщиха от полицията и добавиха, че никой не е пострадал при инцидента. „След спонтанен конфликт посетител от мъжки пол е хвърлил запалително вещество“, заявиха от полицията.

