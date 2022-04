Мъж се самозапали и се вряза в сградата на руското посолство в Букурещ (ВИДЕО)

Според очевидци мъжът е загинал на място, като преди това вероятно се е самозапалил. Пристигналите на място огнеборци не са успели да спасят нито шофьорът, нито автомобилът.

A Man was killed this morning when he ran his Car through the Fence of the Russian Embassy in the Romania Capital city of Bucharest, the Car was then completely engulfed in Flames and was put out by Firefighters within minutes. https://t.co/bOzZnBDnK2