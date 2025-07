Мъж загина при руска атака с дронове срещу Одеса (ВИДЕО)

Мъж на 32 години е загинал вследствие на руско нападение с дронове миналата нощ по Одеса, тялото му бе открито привечер от спасителите, съобщи областният управител. Тялото на мъжа беше открито тази вечер от спасителен екип под руини в украинския черноморски град, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

"За съжаление млад мъж, на 32 години, загина при атака с руски дрон в Одеса през нощта. Тялото му току-що беше извадено от спасители изпод руините на жилищна сграда. Изказвам искрените си съболезнования на семейството и близките му", написа Кипер. Дейностите в разрушената сграда продължават, информира областният управител.

Watch closely. Don’t look away.



We scream into the void.

And the world pretends nothing’s happening.



Odesa. The building hit last night is on the verge of collapse. pic.twitter.com/9GMBsV0MLg