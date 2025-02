На фона на обидите: Зеленски се срещна с пратеника на Тръмп за Украйна (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе среща в Киев със специалния представител на американския президент Кийт Келог, съобщават украинските медии. Според информация на BBC и ТСН, след срещата е трябвало да се проведе пресконференция, но по искане на американската страна тя е била отменена. Разговорите се провеждат на фона на засилената критика и обиди от страна на Доналд Тръмп към Зеленски.

В последните си изявления президентът на САЩ го нарече "диктатор без избори" и настоя Украйна да даде отчет за използването на милиардите долари американска помощ, отпуснати по време на управлението на Джо Байдън. Още: Зеленски: Нека Келог да се разходи из Киев и да попита лично хората искат ли ме за президент (ВИДЕО)

Напрежението между двамата лидери нарасна след руско-американските преговори в Рияд, които породиха опасения в Киев за възможни отстъпки към Москва. Още: Зеленски: Светът е изправен пред избора да бъде с Путин или с мира (ВИДЕО)

Преди срещата със Зеленски, по-рано в четвъртък, Келог е разговарял с външния министър на Украйна Андрий Сибига. В пост в социалната мрежа X Сибига заяви, че обсъдил с представителя на Тръмп „пътища към всеобхватен, справедлив и траен мир“.

I met with @SPE_Kellogg to discuss ways toward a comprehensive, just, and lasting peace. I affirmed Ukraine's willingness to achieve peace through strength and our vision for the necessary steps. I also reiterated that the security of Ukraine and the transatlantic is indivisible. pic.twitter.com/UFngG883KQ