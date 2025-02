Народното събрание на Армения одобри на първо четене проектозакон за започване на процеса на присъединяване към Европейския съюз. Това е поредна стъпка, която доближава страната повече към Запада и я отдалечава от Русия. Отношенията между Ереван и Москва са обтегнати от есента на 2023 г. насам, след като азербайджанските сили за около денонощие поеха контрола над анклава с етнически арменци Нагорни Карабах, без руските миротворци на място да се намесят: Путин: ОДКС нямаше никакво задължение да се сражава за Армения в Нагорни Карабах (ВИДЕО).

Няколко арменски граждански организации инициираха законопроекта чрез петиция, която събра достатъчно подкрепа - поне 50 000 подписа - за разглеждане в парламента.

Законът призовава арменските власти да започнат преговори за присъединяване към ЕС в съответствие с волята на арменския народ.

