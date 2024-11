Путин: ОДКС нямаше никакво задължение да се сражава за Армения в Нагорни Карабах (ВИДЕО)

Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) нямаше задължение "да воюва за Ереван в Карабах". Това заяви руският диктатор Владимир Путин на срещата на върха на ОДКС в Казахстан. Неговата страна е водеща в организацията за отбрана, обединяваща още Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.

Още: Путин със съветска шегичка в отговор ще стреля ли с "Орешник" по Зеленски и украинските власти (ВИДЕО)

По думите на издирвания от Трибунала в Хага диктатор - Москва не е имала повод да защити Армения, когато Азербайджан нахлу в населения с етнически арменци регион Нагорни Карабах през септември 2023 г. Баку в рамките на един ден предизвика капитулация на силите в отцепническата територия и вече я контролира, а намиращите се там руски миротворци не сториха нищо. Затова Ереван започна политика на отдръпване от Москва, включително демонстрирайки амбиции за членство в ЕС.

Още: Армения отказа да участва в две военни учения под егидата на Русия

"В този случай нямаше външна агресия срещу Армения", заяви руският диктатор в Астана - затова въпросът не бил свързан с ОДКС, чийто член е Ереван. "Събитията, свързани с Карабах, имат своята собствена специфика, тъй като Армения не признаваше Карабах за независима държава и определено не я включваше в своите национални граници. Това означава, че всичко, случило се в Карабах, от правна гледна точка, не касае Армения. Следователно, да се очаква ОДКС да се сражава вътре в анклава, звучи странно", каза Путин.

Putin said that “the CSTO should not have fought for Yerevan in Karabakh, in which case there was no external aggression against Armenia”



The Russian dictator added that “Armenia has not yet announced its withdrawal from the CSTO and supports all the documents of the… pic.twitter.com/86RgWMboDP