На първо четене за чуждестранните агенти: Въпреки силния протест, Грузия заприличва на Русия (ВИДЕО)

Сега не е по-различно от гледна точка протести - от няколко дни преди грузинския парламент е пълно с протестиращи срещу закона, а в правна комисия на грузинското народно събрание се стигна до жесток бой: Нокдаун със засилка: Грузински политик тип "Възраждане" изяде бой заради "руски" закон (ВИДЕО)

‼️ The Georgian Parliament approved the draft law on "foreign agents" in the first reading



All 83 MPs present in the hall voted in favor of it.



Protesters shout "Russians!" in response to the parliament's decision. pic.twitter.com/SpeTEJZ8AU