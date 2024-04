Нокдаун със засилка: Грузински политик тип "Възраждане" изяде бой заради "руски" закон (ВИДЕО)

Лидерът на опозиционната "Народна партия" Алеко Елизашвили атакува и отнесе като бръмбар сламка водача на парламентарното мнозинство Мамука Мдинарадзе. Това стана по време на заседание на правната комисия на грузинския парламент. Мдинарадзе е юрист по образование и адвокат по наказателно право.

❗️ A fight broke out in the Georgian parliament during the consideration of the controversial bill on "foreign agents"



The leader of the "Citizens Party" Aleko Elisashvili attacked the leader of the parliamentary majority Mamuka Mdinaradze.



A fight broke out at the meeting of… pic.twitter.com/NVlqVBwoHh — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2024

Междувременно, пред грузинския парламент отново има протести срещу законопроекта и опитите той да бъде прокаран. Основата му е следната - грузинските организации, които получават повече от 20% от финансирането си от чужбина, да се регистрират като "чуждестранни агенти", а в противен случай - да бъдат глобени: Грузия възражда законопроекта за "чуждестранните агенти", предизвикал масови протести:

"No to the Russian law" - several hundred people take part in the rally against the draft law "On Foreign Agents" in #Tbilisi



The protest action is taking place in the courtyard of the #Georgian Parliament - the protesters unfurled the #EU flag, chanting slogans against the… pic.twitter.com/KA0u91PAt8 — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2024

В България закон за чуждестранните агенти иска "Възраждане" - припомнете си какво точно: "Възраждане" предлага медии, получили над 1000 лв. от чужбина, да бъдат обявени за агенти

При протестите в Грузия беше издигнато знамето на ЕС - на един от балконите на грузинския парламент. През декември, 2023 година, Грузия получи статут на кандидат за членство в ЕС, но управляващата партия запази реториката си срещу организациите на гражданското общество, които обвинява в заговор за революция:

Още: Грузия се тресе от протести срещу проектозакона "за чуждестранните агенти" (ВИДЕО)