Нови протести срещу закона по руски образец в Грузия, стигна се до сблъсъци (ВИДЕО)

„Не на руския закон!“, скандираха няколко хиляди протестиращи, събрали се в центъра на Тбилиси пред сградата на парламента. Множеството блокира една от главните артерии на грузинската столица, а полицейски сили за борба с безредиците обезопасиха входовете на сградата, предаде журналист от АФП. „Ние, мирните демонстранти, ще принудим лакеите на Русия от управляващата „Грузинска мечта“ да оттеглят този закон“, каза студентът Коте Татишвили, който също беше дошъл да демонстрира. При тазвечершния протест се стигна и до сблъсъци с органите на реда.

Специалните части на грузинското министерство на вътрешните работи започнаха късно вечерта да разпръскват протестиращите пред служебния вход на парламента, като според очевидци са използвали и сълзотворен газ. Част от протестиращите са били задържани. Полицията изтласка протестиращите обратно на друга улица, намираща се в непосредствена близост до парламента. По време на разпръскването беше ранен оператор на грузинския телевизионен канал "Рустави 2".

Депутатите започнаха днес да обсъждат текста на първо четене, но не стигнаха до гласуване в края на деня. Управляващата партия „Грузинска мечта“, която има мнозинство в парламента, разполага с нужните гласове, за да го приеме.

⚡️ Special forces continue to push protesters away from the parliament building. The security forces use batons and shields. pic.twitter.com/khcJRy5o3w

Снощи около 10 000 души протестираха отново срещу този законопроект, а полицията извърши 14 ареста по време на митинга. Също вчера депутати от управляващата партия и от опозицията влязоха в стълкновение по време на обсъждането, което доведе до сбиване в пленарната зала.

Ако бъде приет, законът предвижда организациите, които получават повече от 20% от финансирането си от чужбина, да се регистрират като "организация, защитаваща интересите на чужда сила", под заплаха от глоби. Правителството уверява, че този закон ще донесе повече "прозрачност" във финансирането на организациите, но критиците му се опасяват, че той ще бъде използван като инструмент за репресии срещу НПО и независими медии.

Европейският съюз, към който Грузия се стреми да се присъедини, призова текстът да бъде оттеглен, защото противоречи на програмата за реформи, която страната трябва да предприеме, за да напредне по пътя към членството, пише БТА. Сегашният законопроект "ще отблъсне Грузия от ЕС, вместо да я доближи до него", подчерта днес в „Х“ председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

The Georgian people have chosen the European path and in response, the European Council granted #Georgia the candidate status last December.



Let me be clear: the draft Law on Transparency of Foreign Influence is not consistent with Georgia’s EU aspiration and its accession…