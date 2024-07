Наглост: Поразената детска болница в Киев не съществува за руската пропаганда (ВИДЕО)

Руското зверство няма край и не признава граници - поредният пример е масираната ракетна атака по Украйна от 8 юли, при която беше поразена детската болница "Охматдит" в столицата Киев. Вече десетки кадри обиколиха социалните мрежи и показаха ужаса в едно от отделенията - счупени прозорци, кръв, разруха.

Doctors and civilians continue to remove the rubbles of the children's hospital "#Ohmatdyt" in #Kyiv pic.twitter.com/jp6Btslfbu — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

Според руската пропаганда обаче няма нищо подобно - нито обстрел по цивилни обекти, нито жертви и ранени, нито евакуация на десетки деца към общинското лечебно заведение.

Руските пропагандисти: Ударен е военен склад, болница - не

Руската държавна агенция ТАСС, която е под пълния контрол на Кремъл и на диктатора Владимир Путин, съобщи за нападение срещу "Артьом" - склад за боеприпаси в Киев.

Преди това очевидци уж съобщили за експлозия и силен пожар в района на завода. "Имаше взрив в района на завода, сега има силен пожар. Това е Шевченковски район", заявява събеседник на агенцията. "Мощна експлозия, пожар. Това е заводът "Артьом", където се произвеждат ракети, наред с други неща", добавя уж друг очевидец.

Заводът "Артьом" произвежда ракети "въздух-въздух" и оборудване за авиационна техника.

Children and their mothers who were treated at "Okhmatdit" sit next to the damaged building of the children's hospital.



Photo: Bohdan Kutiepov / Ukrainska Pravda pic.twitter.com/oXs2MYb2GC — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

До летището Жуляни в Киев също имало пожар, твърди руската пропаганда - след няколко взрива в района.

ТАСС не споменава за ударите по граждански обекти, по-специално по детската болница, както и за многото загинали в различни градове на Украйна. По данни на вътрешното министерство на Украйна убитите са най-малко 20, а ранените - 50.

Украинската реакция

Детската болница "Охматдит" в Киев е една от най-важните не само в Украйна, но и в Европа. Тя е спасила и възстановила здравето на хиляди деца, пишат от Киевската военновременна градска администрация.

Ракетната атака срещу "Охматдит" е поразила сградата, в която децата получават диализа (пречистване на кръвта при бъбречна недостатъчност), заяви министърът на здравеопазването на Украйна. Повредени са реанимационни зали, операционни зали, онкологично отделение.

A rocket attack on "Ohmadyt" hit the building where children were receiving dialysis (blood purification in case of kidney failure). There are victims, - Health Minister Lyashko has said.



Reanimation rooms, operating rooms, oncology department were damaged. pic.twitter.com/YeR0wRaGSI — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

Към момента лекари и обикновени хора разчистват отломките.

Local residents remove debris after a Russian missile strike on a children's hospital #Okhmatdit in #Kyiv. It is reported that there may be children under the rubble. pic.twitter.com/YfCPlHxbyF — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

"Русия не може да не знае къде летят ракетите ѝ и трябва да отговаря за всички свои престъпления: срещу хора, срещу деца, срещу човечеството като цяло. Много е важно сега светът да не мълчи за това и всички да видят какво представлява Русия и какво прави", гласи съобщението на киевските власти, което цитира точните думи на украинския президент Володимир Зеленски за днешното нападение.