Втора вълна руски ракети по Украйна: Удар по детска болница в Киев (ВИДЕО)*

На 8 юли Русия предприе нова ракетна атака срещу Украйна - втора за последните няколко часа. По предварителна информация - има най-малко 5 жертви и 11 ранени, под отломките може да бъдат открити и още тела.

*Президентът Володимир Зеленски съобщи за изстреляни над 40 ракети и показа снимка на поразена детска болница в Киев.

Ukrainian President Zelenskyy said that the Russians launched more than 40 missiles at Kyiv, Dnipro, Kryvyvyi Rih, Slovyansk and Kramatorsk. Residential buildings, infrastructure and a children's hospital were damaged.



The Ukrainian president also published a photos of the… pic.twitter.com/mWNW4MJA5a — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

Zelenskyi responded to the attack in Kyiv.



Russian terrorists attacked Ukraine with missiles again. Different cities: Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk, Kramatorsk. More than 40 missiles of various types. Residential buildings, infrastructure and a children's hospital were… pic.twitter.com/g2fw9BGpAH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 8, 2024

Основните мониторингови групи съобщават, че ракетите са навлезли в украинското въздушно пространство около 10 ч. сутринта местно време (и българско), като са се насочили в няколко посоки. Било е засечено и излитане на самолет МиГ-31К, който може да носи балистични ракети "Кинжал". На територията на цялата страна действат системите за предупреждение от въздушно нападение.

Right now, Russia is conducting a massive missile attack on Ukrainian territory. An air alert has been declared throughout the country.



There are reports of cruise missiles being launched towards Kyiv. Air defense forces are working in the Kyiv region. pic.twitter.com/pcIXxbqGtK — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

Експлозии в няколко града, разруха в Киев

Вече се съобщава за взривове в Кропивницки в Кировоградска област, в Днипро и Кривой Рог (родния град на Володимир Зеленски) в Днепропетровска област. Според репортери на Kyiv Independent в столицата също са били чути до 10 експлозии.

Противовъздушната отбрана е била активна в предградията на Киев, заяви кметът Виталий Кличко. Градоначалникът каза, че в квартал Соломенски е извикана медицинска помощ.

In Kyiv, one of the premises of the Okhmatdyt children's medical facility was hit, mayor Klitschko reported. Also, arrivals are reported near the busy Lukianivska metro station.



Monsters. pic.twitter.com/De2xUhl1td — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 8, 2024

Кличко написа в Телеграм в 11:23 ч., че към момента има 9 ранени, от които шестима са откарани в болница. Проверява се и информация за един починал човек. Има нанесен удар в едно от помещенията на детско лечебно заведение ("Охматдит")", допълни кметът на украинската столица. По-късно добави, че пострадалите вече са 11, а 8 от тях са в болница.

The head of the office of the President of Ukraine Andriy Yermak published footage from the children's hospital "#Okhmatdit" in #Kyiv. pic.twitter.com/wC21CRdip3 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

❗️ There are already at least 5 dead and 11 injured in Kyiv after the attack pic.twitter.com/bX0rR8U2DD — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

Вижте каква е ситуацията в самата детска болница:

Пациентите на детската болница биват евакуирани в общинската болница в Киев.

За особено силни взривове се съобщава в центъра на града, в района на парка "Тарас Шевченко". Според УНИАН е имало особено силни експлозии в кварталите Оболонски и Голосеевски.

По данни на Киевската градска военна администрация - в Соломянски район има щети по административна сграда, отломки са паднали в близост до жилищна сграда в Голосеевски и Днепровски район, в Дарницки район има щети по частна къща, а в Деснянски район е регистриран и пожар в къща. Видео показва и удар по бизнес център в града.

The aftermath of a missile strike on Kyiv



The video shows that the building of a business center was damaged. Not far from the damaged building is the headquarters of the AFU ground forces.



📍Mayor Klitschko reported the arrival on one of the buildings of the children's… pic.twitter.com/WXruGcRsFF — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

"Информацията за разрушенията и жертвите се уточнява. Останете в укритията до изясняване на ситуацията", предупреждават властите.

Един от популярните украински блогъри пише в Телеграм в 10:28 ч., че в района на Киев са регистрирани вражески ракети от типа "Калибър" и "Кинжал". В 10:46 ч. той сподели, че ПВО в столицата е отблъснала масирана атака.

"Според оперативната информация на територията на Киевска област не са регистрирани поражения на жилищни сгради и критична инфраструктура. Вече има информация за двама пострадали, които са получили наранявания от шрапнели", написаха по-късно от градската администрация.

Имало е още две големи експлозии - в Краматорск в Донецка област. В съобщения в социалните мрежи се твърди, че е бил ударен Новокраматорският машиностроителен завод.

В Кривой Рог има поне 10 жертви и 31 ранени, съобщиха местните власти.

При друга атака по-рано същия ден военновъздушните сили на Украйна съобщиха за свалянето на три от четири крилати ракети над Житомирска и Черкаска област. Не се съобщаваше за жертви или щети.

