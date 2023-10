Най-малко 13 загинали при пожар в нощен клуб в Испания (ВИДЕО)

Пожарът избухна в двуетажния нощен клуб "Teatre", наричан още "Fonda Milagros", в град Мурсия в Югоизточна Испания в ранните часове на сутринта. Службите за спешна помощ съобщиха в платформата X (бившата Twitter), че пожарникарите продължават да работят на мястото и не са изключили „възможността да намерят още жертви“.

At least 11 people have been killed in a fire in a nightclub in Murcia in southeast #Spain, the police said, adding that rescuers were still searching for people unaccounted for after the blaze and that the death toll could rise. #fire

