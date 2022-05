Най-малко 20 загинали при руски удари, десетки ракети засипаха Украйна

"Най-малко 10 убити и 15 ранени – това са последиците от обстрела на химическия завод в Авдийвка от руските окупатори", заяви губернаторът Павло Кириленко в Telegram. Коксохимическият завод - един от най-големите в Европа - е бил обект на множество нападения през последните години, когато подкрепяните от Русия сепаратистки сили се сражаваха с украинските войски.

По-късно във вторник Кириленко съобщи, че още петима души са загинали при обстрел в град Лиман, четирима в град Вугледар и по един в селата Велика Новосилка и Шандриголове. Кириленко заяви, че това е най-големият брой жертви, откакто преди около месец при руски удар по железопътна гара в град Краматорск загинаха 59 души.

"За всяко престъпление, извършено на наша земя, руснаците ще бъдат наказани", каза той. Според Кириленко атаката в Авдийвка е станала, докато "работниците току-що са приключили смяната си и са чакали на автобусната спирка автобус, който да ги откара от завода по домовете им". Авдийвка - промишлен град северно от контролирания от сепаратистите Донецк, е на фронтовата линия на войната с Русия.

National Police of Ukraine published photos of the consequences of attack on the plant in #Avdiivka.



Russian troops hit a group of workers who got on bus after end of the shift. The head of Donetsk regional administration Pavel Kirilenko said that at least 10 people were killed. pic.twitter.com/QV65fAsTO6