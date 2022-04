Руски ракети удариха жп гарата в Краматорск. Десетки убити според първите данни (ВИДЕО 18+)

Това е една от най-източните гари, които все още работят в Украйна, а губернаторът на Донецк, цитиран от BBC, заяви, че огромен брой хора са били там по това време, опитвайки се да се качат на влакове, за да напуснат района.

Ръководителят на украинската железница добави, че две ракети са ударили гарата. Краматорск е едно от основните пътища за евакуация от Източна Украйна.

„Две ракети удариха гара Краматорск. Пострадали са хора. Изясняваме подробностите“, написа в социалните медии Александър Камишин, ръководителят на украинската железопътна компания.

Информационните агенции разпространиха снимки на разпръснати тела по перона, сред изоставения багаж. На кадрите се вижда и стелещият се дим над гарата. Пожарникари работят на мястото.

Регионалният управител Павло Кириленко обяви, че 1000 души са се намирали на гарата по време на удара, подготвяйки се за евакуация в по-безопасни зони.

ВНИМАНИЕ: Тежки кадри

⚡️ The head of the #Donetsk Regional State Administration, Pavel Kyrylenko, reported shelling of the train station in #Kramatorsk.



A dozen dead were reported, the shelling was carried out from an Iskander with a cluster charge. pic.twitter.com/EVxtkbEBSi