Наводненията в Русия: Катастрофа с лодка - пиян ли е кормчията? (ВИДЕО)

На този фон, любопитно видео от евакуация с лодка на няколко души, включително деца, се споделя в руските телеграм канали. Лодката спасява хора от село Полудни, според информация на прокремълския канал Shot, когато се блъска в дърво. Малкият плавателен съд бързо потъва и всички падат във водата.

Един от пътниците коментира пред Shot, че в крайна сметка са прекарали един час в ледената вода, преди да бъдат забелязани и да бъде докарана друга лодка. Хората са добре, прегледани са от медици – само че предполагат, че каращият лодката е бил пиян, за да стане такова нещо.

Междувременно, руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че град Оренбург ще се сблъска с вълната, идваща по река Урал заради големите валежи. В момента нивото на реката при Оренбург е малко под 9 метра, а горната граница, след която ще има наводнение, е 9,30 метра, предава изцяло контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС.

За капак кореспондент на агенцията информира, че при село Лесоторговий е станал нов пробив на язовирна стена. Тече спешна евакуация. Вече има отворено разследване какво са правили властите с язовира при Орск: Язовирна стена се скъса в руската Оренбургска област, евакуират местните (ВИДЕО)

Flooding has reached Orenburg, Russia: emergency evacuations are underway in the city



Local residents complain that the situation could have been prevented by filling the dam with sand, but the Emergencies Ministry officials did not act. pic.twitter.com/5KdJV9ET1V