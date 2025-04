Не искали смърт в самолета: Пренасочиха полет от САЩ

Наложи се самолет на американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" да кацне аварийно на летището в Атина "Елефтериос Венизелос" в петък. Самолетът пътувал от Съединените американски щати за Дубай, но се наложило да кацне, поради сериозен здравословен проблем на пътник по време на пътуването. Полетът е бил отклонен към летище летището в гръцката столица, докато се намирал южно от гръцкия острав Крит, предава гръцката медия Proto Thema.

Според информацията един от пътниците се е почувствал зле, което е притеснило екипажа. Мъжът уведомил екипажа за спешна нужда от медицинска помощ, в резултат на което самолетът е кацнал аварийно на летището в Атина. Малко по-късно пътникът почина, предаде гръцката медия.

#UA164 from New York to Dubai is squawking 7700 and diverting to Athens. Reason not known. https://t.co/P5rRzxqq5Z pic.twitter.com/gqnp8l2oDH