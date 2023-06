"Не сме искали да идвате, разрушихте всичко!": Украинци към руски окупатор в Мариупол (ВИДЕО)

Руснакът спори с двама младежи - момче и момиче, като очевидно започва да записва, след като е заплашил. "Мислиш си, че като си военен, можеш да правиш всичко?", пита го украинското момче. „Махни лютивия спрей, никой не те е докоснал“, добавя момичето.

Руският окупатор след това упреква двамата младежи, че са изрекли "Слава на Украйна!" и ги предупреждава, че не трябва да го правят.

„Оцеляхме по време на войната, (започнала) заради вас! Колко хора загинаха?! Заради вас! Молили ли сме ви да идвате тук? Не. Питали ли сме ви дали да дойдете? А сега какво – не са останали никакви хора!“, заявява младата украинка.

На въпрос на руснака дали не им харесва, че силите на Москва са дошли в Мариупол, момчето отвръща: „Харесва ли ви, че разрушихте целия град?“.

„Снимаш ме незаконно. Мога да се оплача и ще имаш сериозни проблеми“, допълва момичето и казва, че ще държи лютивия си спрей срещу него: „Тук ти си никой!“.

In the temporarily occupied Mariupol, Ukrainian teenagers entered an argument with a Russian occupier on a bus. He apparently threatened them with a pepper spray to which they said he's not welcome there.



Teenagers marked as (M) - male, and (F) - female. pic.twitter.com/aVXiUmz2AI