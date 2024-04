Невиждана украинска атака с дронове срещу Русия (ВИДЕО)

Според официалната информация, са били прехванати и унищожени 66 дрона над територията на Краснодарския край, а още 2 са били свалени над Кримския полуостров: Украйна атакува, руски петролни рафинерии горят (ВИДЕО)

В местни канали в Телеграм обаче се споделят видеокадри, които ясно показват, че не се е разминало без щети. Местни жители твърдят, че военно летище в село Кущевско, Краснодарски край, се е запалило след атака с дронове. Все още няма официално потвърждение от руска страна на тази информация - но губернаторът на Краснодарски край Вениамин Кондратиев призна, че в селото е имало атака. Огромна експлозия, заснета на видео, демонстрира, че едва ли се е разминало без щети, въпреки официални уверения как нямало нищо.

"Към момента повече от 10 дрона са свалени в Славянски, Северски и Кущевски райони. Те се опитаха да атакуват петролни рафинерии и инфраструктурни съоръжения. Няма пострадали и сериозни щети. Оперативни служби гасят пожари, причинени от падането на дронове", обобщи губернаторът.

В Северски район на Краснодарския край със сигурност е атакувана Илската рафинерия, съобщават за руския опозиционен телеграм канал ASTRA местни жители. След атаката в предприятието е избухнал пожар, има и видеокадри:

Украински източници съобщават и за успешни удари по рафинерията "Славянск-ЕКО", както и битумният завод в Краснодарски край. Всъщност, според публичната разузнавателна платформа OSINT първото видео, показващо голяма експлозия, е именно с координати на рафинерията "Славянск-ЕКО". Но има и още видеокадри, които показват големи щети:

